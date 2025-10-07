Путин провел день рождения в Петербурге

Президент Владимир Путин отметил свое 73-летие в родном Петербурге. Он посетил Петропавловскую крепость, где возложил цветы к могиле Петра I, а также пообщался с настоятелем храма, сообщили в Кремле 7 октября. Компанию ему составили представители военного руководства, в том числе министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Позже Путин провел совещание с командующими группировками войск в зоне проведения специальной военной операции. Среди участников был глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

"Сегодня на совещании мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции, заслушаем доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед вами задач, обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу", – цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

В конце дня Путин вернулся в свою резиденцию в Ново-Огарево, где по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

На протяжении всего дня в Петербурге часть дорог в центре города были перекрыты для движения.

Константин Леньков / Фото: Кремль