СК возбудил дело из-за утопления посетителя бассейна на улице Маршала Захарова

Следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК) после утопления посетителя бассейна спортклуба, сообщила пресс-служба петербургского Следкома 25 августа.

Происшествие случилось вечером 21 августа. Тогда мужчина, находясь в бассейне спортивного клуба на улице Маршала Захарова, захлебнулся водой. Пострадавшего доставили в больницу, где впоследствии наступила его смерть.

Следком выясняет обстоятельства произошедшего, а также устанавливает лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на территории спортивного клуба. Ход и результаты расследования дела поставили на контроль в прокуратуре Красносельского района.

Судя по распространившемуся в Сети видео инцидента, мужчина ушел под воду. Примерно через 30 секунд в бассейн прыгнул человек в одежде, а остальные посетители начали выбираться из воды. По данным "Фонтанки.ру", погибшему мужчине могло стать плохо во время купания. Тренер в этот момент якобы был в помещении, однако не сразу заметил, как посетитель начал тонуть.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео Следкома