СК возбудил дело о реабилитации нацизма из-за видео про жителей блокадного Ленинграда

ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 25 августа. Причиной стало видео в TikTok.

По версии следствия, не позднее 5 августа 2025 года житель Москвы 2005 года рождения разместил для неограниченного круга лиц видео, содержащее в себе унижение жителей блокадного Ленинграда.

Подозреваемый был задержан, ему предъявили обвинение. В ходе допроса москвич признал вину в полном объеме. Следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения.

Как сообщает РИА Новости, в опубликованном видео молодой человек "удивлялся, что жители блокадного Ленинграда были лишены bubble tea". На публикацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Напомним, в конце июля петербургский Следком возбудил уголовное дело об осквернении символа воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за осквернения памятника блокадному трамваю на проспекте Стачек. Тогда трое местных жителей якобы забрались на крышу памятника, сломали памятную табличку и ряд других деталей.

фото: ЗАКС.Ру