Петербурженку задержали по подозрению в реабилитации нацизма

Петербургские правоохранители задержали местную жительницу, обвиняемую в осквернении символа воинской славы России в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 12 августа.

По версии следствия, женщина якобы разместила на своей странице в одной из социальных сетей запись, оскверняющую символ воинской славы России. При этом страница петербурженки была доступна неограниченному кругу лиц.

По этому факту следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело об осквернении символа воинской славы России в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Подозреваемую задержали, ей предъявлено обвинение. Свою вину женщина признала.

Напомним, в конце июля Следком возбудил уголовное дело об осквернении символа воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за осквернения памятника блокадному трамваю на проспекте Стачек. Тогда трое местных жителей якобы забрались на крышу блокадного трамвая, сломали памятную табличку и ряд других деталей.

