АНО "Диалог" ищет будущего руководителя петербургского ЦУР среди местных

Следующим руководителем Центра управления регионом (ЦУР) в Петербурге станет человек, знакомый с городом, рассказал директор АНО "Диалог" Владимир Табак в интервью изданию "Фонтанка". В организации уже принято решение о замене главы петербургского ЦУР после ареста Елены Никитиной. Ее обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК) по делу о хищении средств из городского телеканала "Санкт-Петербург".

"Нами принято решение о замене, безусловно, <...> Это будет человек из Петербурга, так как город сложный, и, конечно, коммуникабельный и контактный", – сказал Табак в беседе с "Фонтанкой".

Суд в Москве отправил Никитину под арест в октябре. Согласно версии следствия, руководство АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", финансируемого из бюджета Петербурга, заключило контракты со сторонней организацией на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности Смольного. Оплата проходила на основании фиктивных документов о якобы выполненной работе. Позже деньги перевели подконтрольным фирмам и обналичили. Ущерб мог составить 37,2 млн рублей.

Фигурантами по делу также проходят супруг Никитиной и другие. Никитина формально остается сотрудником ЦУР.

ЦУР – структура, существующая в каждом регионе России. Она занимается мониторингом активности горожан в социальных сетях: жалоб, обращений и других публикаций на темы, которые находятся в зоне ответственности региональных властей. В петербургской структуре работало около 50 человек.

Константин Леньков / Фото: Смольный