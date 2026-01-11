Число просроченных долгов по ипотеке выросло в два раза в Петербурге

Просроченная задолженность по ипотеке достигла к декабрю 2025 года в Петербурге рекордных 9,4 млрд рублей, сообщил "РБК-Петербург" со ссылкой на оперативные материалы Центробанка. Это в 2,1 раза больше, чем наблюдалось в начале прошлого года.

По данным ЦБ, доля просроченной задолженности петербуржцев по ипотеке росла в течение полутора лет. Так, по состоянию на 1 июля 2024 года на нее приходилось 0,33% от общей задолженности горожан по ипотеке. К началу 2025 года значение увеличилось до 0,4%, а к 1 декабря составило уже 0,8%.

Одновременно росло количество оформляемых ипотечных кредитов. В минувшем ноябре банки выдали горожанам пять тысяч жилищных займов, что стало максимальным значением с июня 2024 года, когда была отменена льготная ипотека "для всех" и осталась исключительно "семейная". Как отмечается, выдача увеличивалась вслед за снижением ключевой ставки Центробанком. Так, в августе 2025 года горожане оформили 3,4 тысячи ипотечных займов, в сентябре — 4,1 тысячи, а в октябре — 4,6 тысячи.

Ранее стало известно о том, что закон о дифференцированной ставке по семейной ипотеке может быть принят уже в I квартале наступившего года. Сейчас ставка составляет 6%. Как говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, подобное значение может сохраниться для заемщиков с двумя детьми. При этом для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10%, а для семей с тремя и более детьми — снизиться до 4%.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру