Законопроект о новых правилах семейной ипотеки могут принять до конца марта

Законопроект о дифференцированной ставке по семейной ипотеке может быть принят Государственной думой в I квартале 2026 года, заявил РИА "Новости" глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ставка по кредиту для семей с одним ребенком может вырасти относительно существующего значения.

"Я думаю, что все-таки в первом квартале мы определимся с этим законопроектом, и он будет принят", — высказался парламентарий.

Сейчас величина ставки по семейной ипотеке составляет 6 %. В случае применения дифференцированного подхода значение показателя будет меняться в зависимости от количества детей в семье. Аксаков заявил, что существующая величина ставки может сохраниться для семей с двумя детьми. При этом для семей с одним ребенком она вырастет до 10 %, а для семей с тремя детьми снизится до 4 %.

Депутат отметил, что сейчас законопроект обсуждается с Центробанком, Минфином и Минстроем. По его словам, предложениям рады не все участники рынка, и особенно застройщики. Также он высказал предположение о возможности увязать ставку по ипотеке с ключевой ставкой ЦБ. "Скажем, если ключевая ставка опустилась до 14 %, то ставка за рождение первого ребенка по ипотечному кредиту должна опуститься до 8 %", — объяснил он.

В конце июля Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала Минфину и Минстрою рассмотреть вопрос о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. В октябре в поддержку отхода от единого значения ставки высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Предложение прозвучало на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики вместе с идеей о реформировании программы материнского капитала.

