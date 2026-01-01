Горячева с супругом встретили Новый год на Кавказе

Депутат Государственной думы от Петербурга Ксения Горячева вместе со своим мужем, сооснователем движения "Общество.Будущее" Данилом Махницким, отправились встречать новый, 2026 год на Кавказ. В своих соцсетях 1 января парламентарий опубликовала фотографии с горными пейзажами. В частности, она запечатлела самую высокую гору России – Эльбрус.

"Впервые видела Орлов так близко, есть примета, что это к большой удаче и победам. Так вот мы насчитали 13… считаем, что весь следующий год у нас будет просто максимально замечательным. Ни связи, ни суматохи города. Песня", – написала депутат "Новых людей".

В октябре 2025 года Горячева поддержала партийную инициативу во время голосования за облик купюры номиналом 500 рублей, организованного Центральным банком. "Новые люди" призывали голосовать за Эльбрус. После того как глава Чеченской Республики объявил о розыгрыше призов среди проголосовавших за Грозный-Сити, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также решил разыграть путевку в санаторий на Эльбрусе для двоих (приз получила не Горячева).

Константин Леньков / Фото: Ксения Горячева