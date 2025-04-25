Депутат Госдумы Ксения Горячева вышла замуж, сообщил 25 апреля глава фракции "Новые люди" в петербургском Заксобрании Дмитрий Павлов. Ролик с молодоженами он выложил в своем Telegram-канале.

"Поздравляем депутата Государственной думы от Санкт-Петербурга Ксению Горячеву и ее супруга Данила с Днем Свадьбы!" — написал Павлов в опубликованном посте.

Запись была сделана в Большом зале Мариинского дворца. По рассказу Павлова, пара зарегистрировала отношения в Дворце бракосочетания на Адмиралтейской набережной, а фотосессию устроила в здании петербургского Законодательного собрания.

Супругом Горячевой стал сооснователь движения "Общество.Будущее" Данил Махницкий. В своем Telegram-канале он выложил фотографию с супругой, подписав ее "Семейный совет в здании государственного совета Российской Империи".

Тем же вечером фотографию из Мариинского дворца выложил соратник Махницкого, лидер петербургского отделения "Общество.Будущее" Савва Федосеев.

Ранее Горячева вносила в Госдуму законопроект о выборе фамилии при регистрации брака. Она предложила возможность выбора одним из молодоженов двойной фамилии при сохранении другим своей фамилии без изменений.

Андрей Казарлыга, фото: Дмитрий Павлов / Telegram (скриншот видео)