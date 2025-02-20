Горячева внесла в Госдуму проект о выборе фамилии при регистрации брака

Депутат Госдумы от Петербурга Ксения Горячева ("Новые люди") внесла на рассмотрение коллег законопроект о возможности изменить или оставить фамилию во время регистрации брака, следует из информации в электронной базе парламента. Инициатива оформлена в виде поправок в Семейный кодекс.

Горяева предложила расширить возможности выбора фамилии новобрачными. Проект предусматривает возможность одному из супругов взять себе двойную фамилию, а другому оставить прежнюю без изменений. Сейчас это невозможно, отмечает парламентарий в пояснительной записке. Семейный кодекс позволяет супругам или менять фамилию, или не менять, или брать двойную фамилию обоим.

По мнению депутата, законопроект в случае принятия позволить снизить бюрократическую нагрузку на органы ЗАГС.

О проблемах с выбором фамилии при вступлении в брак Горячева рассказывала в начале февраля в своем Telegram-канале. "В ЗАГСе мне посоветовали сначала расписаться, а потом… пройти отдельную процедуру смены фамилии. То есть, сначала выбираем из неудобных вариантов, а потом сами себе создаем бюрократическое приключение", — отмечала она и делилась планами "обновления этого устаревшего механизма".

Напомним, что в феврале 2025 года Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за пропаганду или оправдание домашнего насилия.

Фото: Telegram-канал Ксении Горячевой