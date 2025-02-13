В Госдуму внесли законопроект о наказании за пропаганду домашнего насилия

Депутат Ксения Горячева ("Новые люди") 13 февраля внесла в Государственную Думу законопроект о введении штрафов за пропаганду или оправдание домашнего насилия, сообщает "РИА Новости".

Горячева предлагает ввести административную ответственность за публичное оправдание или пропаганду применения семейно-бытового насилия. В законопроекте указывается, что штраф может составлять от 5 до 10 тысяч рублей. В случае повторного нарушения предлагается ввести уголовную ответственность.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, под семейно-бытовым насилием подразумевается "умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, в отношении близких родственников".

По мнению автора инициативы, в случае принятия закон станет "превентивной мерой", исключающей оправдание и пропаганду домашнего насилия в публичном пространстве, и поможет сформировать негативное отношение к этому явлению. При этом в пояснительной записке уточняется, что положения предлагаемой статьи не будут распространяться на демонстрацию насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при условии, что они формируют отрицательное отношение к нему.

"Когда кто-то публично говорит, что бить близких — это нормально, он не просто высказывает мнение, он создает атмосферу безнаказанности. Домашнее насилие начинается с оправдания, и мы не должны позволять легализовать его словами", - прокомментировала законопроект депутат.

Горячева в записке ссылается данные Главного информационно-аналитического центра МВД, в 2021 году сотрудники полиции выявили и пресекли 1 049 убийств в семейно-бытовой сфере. Также было зафиксировано 3 147 фактов причинения тяжкого, 3 248 среднего и 9 325 легкого вреда здоровью. Кроме того, в 2022 году полицейские выявили 158 049 административных правонарушений, связанных с домашним насилием. Большинство из них составили побои: 30 608 фактов были обнаружены в ходе обходов, а 122 289 — по заявлениям.

Напомним, что в ноябре 2024 года Конституционный суд РФ опубликовал постановление, закрепляющее обязанность судов при рассмотрении исков о защите чести и достоинства, связанных с публикацией сведений о домашнем насилии, содействовать обеим сторонам в доказывании своей позиции.

Фото: Telegram-канал Ксении Горячевой