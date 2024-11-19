КС РФ уточнил правила рассмотрения дел о защите чести в случаях домашнего насилия

Конституционный суд России опубликовал постановление, в котором утверждается обязанность судов при рассмотрении исков о защите чести и достоинства, связанных с публикацией сведений о домашнем насилии, содействовать обеим сторонам в доказывании своей позиции, об этом 19 ноября пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Это решение касается ситуаций, когда по уголовному делу о причинении вреда здоровью был вынесен оправдательный приговор. КС РФ отметил, что такие приговоры не могут служить препятствием для повторного доказывания или опровержения фактов в гражданском процессе.

Постановление было принято по жалобе Елены Боголюбской, которая в 2016 году неоднократно пыталась привлечь своего мужа к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, однако суды отказали ей в возбуждении дел по причине недоказанности. Впоследствии Боголюбская разместила в интернете информацию о случаях домашнего насилия, после чего её муж, освобождённый от уголовной ответственности, подал иск о защите чести и достоинства, требуя удаления информации и компенсации морального вреда. Суд встал на сторону мужа и удовлетворил иск, что и стало причиной обращения женщины в КС РФ.

КС РФ подчеркнул, что в таких делах, как домашнее насилие, важную роль играет оценка всех обстоятельств, включая косвенные доказательства, и что суды должны проявлять активность в сборе доказательств. В связи с этим КС РФ признал, что положения статьи 152 Гражданского кодекса РФ, регулирующие защиту чести и достоинства, не противоречат Конституции.

Фото: ЗАКС.Ру