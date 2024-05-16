Суд приговорил к условному сроку бывшую фотомодель по делу о смерти ее мужа

Дзержинский суд Петербурга огласил приговор бывшей модели Лилии Судаковой по делу о смерти ее мужа, сообщила 16 мая объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Первоначально фигурантку обвиняли в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), однако же суд переквалифицировал ее действия на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствие утверждало, что вечером 28 ноября 2020 года Судакова в ходе ссоры с супругом ударила его ножом. Последний якобы положил ей руку на плечо, чтобы успокоить. В ответ Судакова ударила его ножом в область грудной клетки, из-за чего тот в итоге скончался. Смерть наступила около половины третьего ночи в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Сторона обвинения ходатайствовала о назначении Судаковой реального срока в виде заключения в исправительную колонию на 12 лет.

Суд переквалифицировал действия Судаковой, посчитав их причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В итоге ее приговорили к четырем годам условно с выплатой морального вреда в размере одного миллиона рублей. Также суд взыскал с фигурантки 63,4 тысячи рублей в счет расходов на погребение покойного.

О Судаковой известно, что ранее она была фотомоделью и снималась для глянцевых журналов.

Фото: ЗАКС.Ру