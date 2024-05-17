Фигурант дела о смертельном избиении петербургской певицы отправлен в СИЗО

Колпинский районный суд арестовал 17 мая на два месяца фигуранта дела об избиении петербургской певицы Анастасии Котовой, выступавшей под псевдонимом Una. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, уголовное дело в отношении Артема Табачука возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 15 мая Табачук поссорился с Котовой в квартире дома № 33 по Тверской улице в Колпино. В пьяном виде он 15 раз ударил ее правой ногой в голову и туловище, в результате чего потерпевшая скончалась. На следующий день петербуржец был задержан.

"Обвиняемый вину признал полностью, дав изобличающие себя показания", — уточнили в судебной пресс-службе.

В суде Табачук просил о назначении меры, не связанной с арестом. Суд отправил его в СИЗО до 15 июля.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram