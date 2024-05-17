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Новости 10:48

Чеченка Лия Заурбекова могла уехать из России от преследования родственниками

фото ЗакС политика Чеченка Лия Заурбекова могла уехать из России от преследования родственниками

Уроженка Чечни 19-летняя Лия Заурбекова, которую хотят вернуть домой ее родители, смогла покинуть Россию, об этом 17 мая в своем Telegram-канале рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов.

Девушка находилась в московском отделении полиции, около которого, предположительно, дежурили родственники Заурбековой. По словам Ионова, ей, предположительно, удалось покинуть Россию, однако подтверждения со слов самой девушки не было.

Также, по его словам, жизни девушки ничего не угрожает и не угрожало ранее. По его мнению, подтвержденных фактов нарушения прав и интересов Лии Заурбековой нет.

Фото: ЗАКС.Ру


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