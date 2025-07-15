В Госдуму внесли законопроект о бесплатном сервисе по блокировке звонков мошенников

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия — За правду" внесла в Государственную думу законопроект, предлагающий обязать операторов связи бесплатно предоставлять абонентам услуги по фильтрации и блокировке мошеннических звонков, сообщил в своем telegram-канале лидер партии Сергей Миронов.

Законопроект представляет собой поправки к закону "О связи". По задумке авторов, операторы связи должны будут безвозмездно предоставлять пользователям сервис, выявляющий и пресекающий телефонные преступления и правонарушения. Технический стандарт для этого сервиса может разработать Роскомнадзор, указали депутаты в пояснительной записке к проекту. Документ внесен на рассмотрение Госдумы 14 июля. Среди его авторов указаны в том числе петербуржцы Олег Нилов, Яна Лантратова и Сергей Миронов.

По мнению Миронова, требуются срочные меры по защите граждан от телефонных мошенников. "Многим гражданам, особенно пожилым, самим это финансово и технически сложно сделать. Фильтрация мошеннических звонков должна стать обязательной бесплатной услугой", - считает депутат.

Напомним, в конце марта 2025 года Государственная дума приняла закон об утверждении ряда мер, направленных на защиту россиян от действий телефонных мошенников. В июне депутат нижней палаты парламента Сергей Боярский заявлял, что от действий мошенников пострадали более 10 его коллег по Госдуме.

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