Госдума приняла закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества

Законопроект о защите граждан от кибермошенничества был принят на пленарном заседании Госдумы сразу во втором и третьем чтениях, сообщил 25 марта ТАСС. Закон предусматривает целую серию мер, направленных борьбу с мошенниками.

В соответствии с принятым законом в России вводится единая информационная система противодействия кибермошенничеству. Она позволяет обмениваться информацией о телефонных и интернет-мошенниках между госорганами, банками и мобильными операторами.

Теперь все звонки от организаций, поступающие на телефоны граждан, обязаны быть промаркированы – оператор связи должен отображать их наименование. Абонентам также предоставляется право направить оператору отказ от массовых обзвонов и спам-звонков, а для начала их осуществления заказчик обязан предварительно получить согласие абонента. Кроме того, теперь пользователи могу установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи, а передача сим-карты разрешается только близким родственникам.

Также вводится запрет госорганам, банкам, операторам связи, маркетплейсам, сервисам по поиску работы и размещения объявлений связываться с пользователями через иностранные мессенджеры.

Закон вносит изменения и в банковскую сферу. Так, теперь банки и кредитные организации обязаны проверять снятие наличных средств через банкоматы на наличие признаков отсутствия добровольного согласия клиента. Если кредитная организация решит, что деньги были выданы без согласия клиента, она вправе ограничить выдачу наличных средств на сумму более 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Если же счет был замечен в мошеннических схемах и попал в черные списки Центробанка, вводится ограничение на снятие наличных в размере 100 тысяч рублей в месяц.

Также гражданам предоставляется право наделить близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения перевода денежных средств. Клиент сам выбирает критерии операций, требующих подтверждения уполномоченным лицом.

Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму в середине февраля правительством России. К изначально предложенным мерам комитет по информполитике внес 21 поправку, которая была принята нижней палатой парламента.

В феврале ЗАКС.Ру также писал, что Госдума принял закон о введении "периода охлаждения" при оформлении кредитов. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей операции с заемными средствами будут заморожены на 4 часа, а для сумм свыше 200 тысяч — на 48 часов. В начале марта также вступил в силу закон о возможности установить самозапрет на выдачу кредитов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру