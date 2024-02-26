Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов

Россияне со следующего года смогут устанавливать для себя запрет на выдачу кредитов, следует из текста подписанного президентом Владимиром Путиным федерального закона. Документ опубликован 26 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, возможность самозапрета станет возможна для граждан с 1 марта 2025 года. Функция будет касаться получения кредитов как в банках, так и в микрофинансовых организациях. Она будет распространяться на потребительские кредиты, ипотеку и прочие виды займов. Предполагается, что подобная мера позволит бороться с мошенничеством.

Госдума приняла закон 20 февраля, на следующий день он получил одобрение Совета Федерации.

О том, что самозапрет станет возможен с 2025 года, ранее говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: Kremlin.ru