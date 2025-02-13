Правительство РФ вводит новые меры от телефонного и интернет-мошенничества

Правительство России подготовило комплекс изменений в законодательство для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, об этом 13 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, направлена на предотвращение случаев, когда злоумышленники с помощью информационных технологий получают доступ к сбережениям россиян.

Одним из ключевых нововведений станет обязательная маркировка звонков, благодаря которой на экране телефона будет отображаться информация о том, откуда поступает вызов: от организации, с международного или виртуального номера. Также граждане получат возможность отказаться от рекламных обзвонов и массовых рассылок, сделанных без их согласия.

Государственные службы, банки и операторы связи больше не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами, что должно снизить риск мошенничества. Кроме того, планируется создать информационную систему, в которой будут собраны записи голосов аферистов. Реализация инициативы начнется в ближайшее время.

Напомним, что в Госдуме единогласно был принят законопроект о защите граждан от мошенников, которые вынуждают брать кредиты. Согласно документу, вводится "период охлаждения" после операции с заемными средствами от 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру