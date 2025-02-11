Госдума приняла закон о "периоде охлаждения" для защиты от мошенников

Госдума единогласно приняла закон о защите граждан от мошенников, которые вынуждают брать кредиты. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале 11 февраля.

Документ вводит "период охлаждения" при оформлении кредитов. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей операции с заемными средствами будут заморожены на 4 часа, а для сумм свыше 200 тысяч — на 48 часов. Это позволит заемщикам обдумать свое решение и оценить финансовые риски. В первом чтении закон был принят 15 января.

Если кредит был взят под давлением мошенников, граждане смогут отказаться от получения средств в течение указанного срока. По словам Володина, банки и микрофинансовые организации обяжут проводить дополнительные проверки на предмет мошенничества. В случае выявления хищения денег и возбуждения уголовного дела взыскание с заемщика будет запрещено.

фото: ЗАКС.Ру