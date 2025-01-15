В России введут "период охлаждения" для защиты от кредитных мошенников

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, которые вынуждают людей брать кредиты. Общая сумма хищений выросла в 2,6 раза, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Для снижения риска финансовых потерь законопроект предусматривает введение "периода охлаждения" при оформлении кредитов. Этот срок запретит проведение операций с заемными средствами на 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и на 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей.

Этот механизм даст заемщикам время обдумать решение и оценить свою финансовую нагрузку. Если кредит был оформлен под давлением мошенников, граждане смогут отказаться от получения средств в течение установленного срока. Также документ обязывает банки и микрофинансовые организации проводить дополнительные проверки для выявления мошеннических операций.

Завершить рассмотрение законопроекта планируется до конца января.

Ранее сообщалось, что одна из рекордных сумм, отправленных мошенникам в 2024 году, составила около 180 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру