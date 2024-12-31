МВД озвучило рекордную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году

В 2024 году одна из крупнейших сумм, переведенных мошенникам одним человеком, составила около 180 миллионов рублей. Об этом сообщает 30 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве уточнили, что такие средства были переведены на счета, указанные злоумышленниками, без привлечения курьеров.

В МВД отметили, что преступники изменили подходы к своим действиям. Если раньше они делали акцент на массовости звонков и похищении имеющихся у жертвы средств, то теперь они предпочитают тщательно координировать потерпевших. Граждан склоняют к продаже имущества, оформлению кредитов и займов в микрофинансовых организациях.

Напомним, 20 декабря мошенники обманом заставили пожилую жительницу Петербурга запустить фейерверки в банке. В присутствии других клиентов она подожгла фитиль пиротехнического устройства, после чего в помещении прогремели громкие хлопки. Пострадавших нет.

фото: ЗАКС.Ру