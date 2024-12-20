Мошенники заставили пенсионерку запустить пиротехнику в банке на Луначарского

Пожилая жительница Петербурга запустила пиротехнику в банке, сообщает 20 декабря "Фонтанка". По предварительным данным, женщина действовала по указке мошенников.

В среду, около 14:00, 76-летняя женщина зашла в отделение банка на улице Луначарского, 64. В присутствии других клиентов она подожгла фитиль пиротехнического устройства, после чего в помещении прогремели громкие хлопки. Пострадавших нет, но банку нанесен ущерб.

По мнению правоохранительных органов, пенсионерка действовала по указанию неустановленных лиц. Ранее пенсионерка сама стала жертвой телефонных мошенников, которые похитили у нее деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пенсионерке грозит до семи лет лишения свободы. На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, недавно мошенники обманули 81-летнюю женщину из Петербурга, обманом заставив перевести на чужой счет почти 10 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру