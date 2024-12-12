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Новости 12:02

Мошенники обманули 81-летнюю петербурженку на почти 10 млн рублей

фото ЗакС политика Мошенники обманули 81-летнюю петербурженку на почти 10 млн рублей

Пенсионерка из Петербурга стала жертвой мошенников и лишилась почти 10 млн рублей, доверившись звонку незнакомца. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД, передает "Фонтанка".

Пожилая женщина обратилась в полицию Калининского района 11 декабря. Она рассказала, что 6 ноября ей позвонил мужчина, который сообщил о наличии незадекларированных денежных средств на ее счетах. Через несколько дней, 10 декабря, 81-летняя женщина получила еще один звонок, в котором ей сообщили о подозрительных операциях и уговорили передать все средства на проверку.

Поверив мошенникам, женщина вынесла на улицу 8,6 млн рублей, 11 370 долларов и 1 300 евро, после чего передала эти деньги курьеру. Общий ущерб составил 9,9 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Напомним, недавно пенсионер стал жертвой мошенников и перевел на чужой счет около 22 млн рублей. Злоумышленник, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что деньги со счета якобы переводят "украинским террористам".

фото: ЗАКС.Ру


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