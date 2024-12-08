Пенсионер в Петербурге отдал мошенникам более 22 млн рублей

В Петербурге полиция разыскивает мошенников, которые обманом выманили у 71-летнего жителя Московского района более 22 миллионов рублей. Аферисты удерживали мужчину в своей сети более двух недель, сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Первый звонок пенсионер получил 5 ноября. Злоумышленник, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что деньги с его счета якобы переводят "украинским террористам".

Поверив, мужчина 8 ноября передал курьеру 12,5 миллиона рублей, затем еще 4 миллиона 13 ноября, 4,8 миллиона 18 ноября и последний миллион 21 ноября у Южного рынка.

Заявление в полицию пенсионер подал только накануне, так как не был уверен, что стал жертвой преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, недавно в Госдуме предложили информировать россиян о новых схемах мошенничества через портал госуслуг. По словам депутатов, с развитием цифровых технологий и нейросетей преступники регулярно придумывают новые методы обмана. Высокая информированность может стать главным оружием в борьбе с мошенниками.

фото: ЗАКС.Ру