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Новости 11:19

"Новые люди" предложили информировать о схемах мошенничества через "Госуслуги"

фото ЗакС политика "Новые люди" предложили информировать о схемах мошенничества через "Госуслуги"

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев ("Новые люди") выступили с инициативой информировать граждан о новых схемах мошенничества через портал "Госуслуги", об этом 3 декабря пишет ТАСС.

Обращение к главе Минцифры Максуту Шадаеву с этим предложением уже направлено. Парламентарии отметили, что с развитием цифровых технологий и нейросетей преступники регулярно придумывают новые методы обмана.

По оценкам экспертов, основными причинами роста числа мошеннических случаев остаются низкий уровень информированности и недостаток знаний для распознавания мошенничества.

В письме депутаты подчеркнули необходимость создания системы уведомлений на "Госуслугах", которые будут включать описания новых схем обмана, рекомендации по безопасности и инструкции по предотвращению мошенничества.

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, в Ленинградской области полиция задержала хакеров, которые оформляли займы на граждан через портал "Госуслуги".

Фото: ЗАКС.Ру


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