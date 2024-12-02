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Новости 10:59

Хакеров, оформлявших займы через "Госуслуги", задержали в Ленобласти

фото ЗакС политика Хакеров, оформлявших займы через "Госуслуги", задержали в Ленобласти

В Ленинградской области полиция пресекла деятельность хакеров, которые оформляли займы на граждан через портал "Госуслуги". Под подозрение попали двое местных жителей, сообщила 2 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.  

По предварительной информации, злоумышленники использовали неактивные SIM-карты и, получая доступ к персональным данным граждан, оформляли займы, переводя деньги на счета посредников-дропов.  

Во время обысков по местам их проживания были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты и база данных с информацией о гражданах, чьи учетные записи были взломаны.  

Следственное управление УМВД по Гатчинскому району возбудило уголовные дела по статье 272 УК РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации, максимальное наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы.  

На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Недавно Волк рассказывала, что для полного кадрового обеспечения полиции не хватает более 170 тысяч сотрудников. Рост некомплекта наблюдается не первый год, но в ноябре 2022 года в ведомстве заявляли о нехватке лишь 90 тысяч сотрудников, что почти в два раза меньше, чем сейчас. 

скриншот из Telegram-канала Ирины Волк


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