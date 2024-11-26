МВД не хватает более 170 тысяч сотрудников

В полиции для полного кадрового обеспечения по состоянию на ноябрь 2024 года не хватает порядка 173,8 тысячи сотрудников, рассказала представитель МВД Ирина Волк в своем telegram-канале 26 ноября. Это почти 19% от штатной численности. Еще в мае нехватка кадров составляла 152 тысячи человек.

По словам Волк, рост некомплекта в рядах полиции наблюдается уже не первый год. В ноябре 2022 года в ведомстве заявляли о нехватки лишь 90 тысяч сотрудников, что почти в два раза меньше, чем сейчас.

"Несмотря на существенный некомплект и возрастание нагрузки на личный состав, подразделения МВД России продолжают решать поставленные задачи по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка, защите прав и свобод граждан", - говорится в сообщении Волк.

О проблемах с численностью сотрудников весной 2024 года рассказывал начальник главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин во время отчета о работе перед депутатами городского парламента. В начале года петербургский Главк был укомплектован сотрудниками на 86%. По словам Плугина, основная проблема заключалась в низких зарплатах — на рынке труда есть другие, более прибыльные вакансии, не требующие специальных навыков.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру