В ЗакСе заслушали доклад начальника петербургского Главка

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Глава петербургской полиции Роман Плугин 20 марта выступил с ежегодным докладом перед депутатами Законодательного собрания. Депутаты услышанным были довольны и благодарили силовика за службу. О чем говорил Плугин — в материале ЗАКС.Ру.

Перед началом выступления начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина депутатам показали небольшой видеоролик о деятельности петербургского отделения МВД. Закадровый голос на фоне полицейской хроники рассказывал о помощи силовикам из города-побратима Мариуполя, отработке действий при "особых правовых режимах", то есть различных чрезвычайных ситуациях и других задачах, относящихся к сфере деятельности полиции.

В Петербурге, по словам Плугина, уровень преступности ниже среднероссийского. В Северной столице на 100 тысяч населения совершается 1197 преступлений, а в России в среднем — 1329. Стало меньше убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и других противоправных деяний. За прошлый год 17,3 тысячи лиц нарушили Уголовный кодекс. Из них 5,5 тысяч — совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2023 году полицейские изъяли порядка 30 единиц оружия и четырех тысяч боеприпасов. Одной из главных угроз Плугин назвал распространение экстремистской идеологии.

- Одной из главных угроз остается распространение экстремистской идеологии. Различные силы пытаются дискредитировать органы государственной власти, оправдать русофобию, вызвать рост протестных настроений. За дискредитацию Вооруженных сил и недостоверные сведения об их использовании возбуждено три уголовных дела. Сто нарушителей привлечено к административной ответственности, - заявил Плугин.

Также за год заблокировали 117 страниц в интернете, где в открытом доступе размещались материалы экстремистской направленности и террористической идеологии.

В 2023 году установлено 226 преступлений в бюджетной сфере. Общий ущерб оценивают в 2,1 млрд рублей. Пресечь удалось более 600 преступлений. Из них каждое третье — в крупном или особо крупном размере.

Плугин сделал особый акцент на IT-преступности, а именно на работе мошеннических кол-центров из зарубежных стран, в основном, уточнил силовик, из Украины. Чаще всего их жертвами становятся пожилые люди. Докладчик отметил, что злоумышленники используют технические средства на территории России. Сократить преступность в этой сфере пока не получается, поскольку действующее законодательство в недостаточной мере контролирует использование SIM-карт, считает Плугин.

За прошедший 2023 год полицейские следили за порядком на более чем 7 тысячах культурно-массовых мероприятий, включая общественно-политические. Напомним, в городе по распоряжению губернатора Александра Беглова действует запрет на проведение каких-либо публичных мероприятий без разрешения Роспотребнадзора. Даже одиночные пикеты становятся основанием для административных дел по статье о нарушении режима повышенной готовности.

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти продолжает, как и в предыдущие годы, ощущать кадровый голод. Сегодня некомплект личного состава 14%. Плугин пожаловался, что сотрудников не привлекает низкий заработок в рядах МВД, при этом больше предложить пока не могут, хоть и принимают все возможные меры. Он добавил, что на рынке труда много вакансий с большей оплатой и меньшими требованиями к квалификации.

Вопросы от депутатов были разные. Например, про удобство использования городских камер видеонаблюдения, про меры по повышению уровня доверия к полиции среди граждан и другие темы. Депутат Марина Шишкина поинтересовалась, что будет с электросамокатами, которые в минувший понедельник снова появились на улицах города. Она поинтересовалась судьбой таких средств индивидуальной мобильности. Плугин заявил, что, по его мнению, разработанных мер по ограничению скорости электросамокатов и запрета их использования в некоторых районах недостаточно.

- Не хочу забегать вперед и, боже упаси, как-то пророчить в этом смысле, но, скорее всего мы столкнемся вновь с травматизмом, вновь с проблематикой, которая будет резонировать в общественном пространстве и так далее. Все те случаи, это мое мнение, когда вопросы коммерции, финансовой выгоды ставились впереди вопросов безопасности, заканчивались не очень хорошо. Мое мнение, я бы вообще в некоторых местах запретил в центральной части города ездить на самокатах, - заявил Плугин.

Одну из задач петербургского Главка на 2024 год Плугин обозначил как обеспечение безопасности в период выборов губернатора в сентябре 2024 года (тогда же пройдут и муниципальные выборы). Вопрос "яблочника" Бориса Вишневского был посвящен прошедшим выборам президента. Он заявил, что сотрудники полиции ничего не предприняли, когда на участке неизвестные избивали члена комиссии № 427 Олесю Васильченко, и наоборот, проявили излишнюю активность, когда выталкивали из кабинки для голосования "подозрительного" мужчину на участке № 1136.

- Строго отвечая на ваш вопрос, считаю ли я неправомерными [действия сотрудников полиции в упомянутых случаях]? Нет, не считаю. За период проведения выборов президента Российской Федерации зафиксировано 322 сообщения о возможных нарушениях, которые требовали нашего вмешательства и разрешения. Я сейчас навскидку не помню тех двух случаев, о которых вы говорите. Я обязательно к ним вернусь, - пообещал Плугин.

Напоследок он добавил, что ни ЦИК, ни Горизбирком или прокуратура не обращались с замечаниями к работе МВД. Отметим, Вишневский также направлял Плугину вопрос о правомерности задержаний петербуржцев, которые несли цветы к стихийным мемориалам в память о политике Алексее Навальном (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), однако в докладе начальника Главка о каких-либо несанкционированных митингах не сообщалось.

- Спасибо вам большое, Роман Юрьевич, за открытый диалог с депутатами, за ваш отчет. Отдельно хотел поблагодарить вас, в вашем лице весь правоохранительный блок за проведение выборов в Санкт-Петербурге, выборов президента. Действительно, мы увидели, насколько уменьшилось количество жалоб и нарушений, которые были. Поэтому здесь, конечно, большая ваша заслуга, всего вашего блока. Огромное вам спасибо от всех депутатов, - поблагодарил в конце заседания спикер Александр Бельский.





























Константин Леньков, фото - Михаил Масленников, ЗАКС.Ру