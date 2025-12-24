Горячева и Авксентьева вновь внесли законопроект о сталкинге

На рассмотрение Государственной думы поступил доработанный законопроект о противодействии навязчивому преследованию, документ появился в электронной базе парламента 24 декабря. Авторами инициативы выступили представители фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.

Законопроект вводит основные понятия, в том числе такие, как навязчивое преследование и охранный ордер. Также текст содержит список действий, которые можно считать проявлениями навязчивого преследования, и описывает механизмы установления охранного ордера для защиты пострадавших.

В пояснительной записке к проекту говорится, что его понятия, касающиеся охранных ордеров, были "разработаны с учетом предложений экспертного совета, созданного в рамках платформы "Российская общественная инициатива" (РОИ) по итогам сбора 100 тысяч подписей в поддержку законопроекта о противодействии домашнему насилию". Такие меры, как запрет приближения к жертве, контактов с ней и совершения иных действий, и ранее предлагались экспертами, они были поддержаны в обществе и нашли отражение в законопроекте, отмечают авторы.

Депутаты отмечают, что сейчас российское законодательство не охватывает все случаи сталкинга. Так, действующими нормами Кодекса об административных правонарушениях "не предусмотрен отдельный состав правонарушения за навязчивое преследование граждан". Исправить ситуацию должен будет еще один подготовленный законопроект, который вводит административную ответственность за различные виды сталкинга.

Как уточнила Горячева в своем telegram-канале, вторая инициатива была направлена для получения отзыва в правительство.

"Важно: мы отдельно проработали защиту от злоупотреблений. Закон нельзя использовать для бытовых конфликтов, семейных споров или ограничения общения с детьми. Речь идёт именно о систематическом преследовании, которое разрушает чувство безопасности человека", — добавила депутат.

В 2023 году представители "Новых людей" уже вносили в Думу законопроект о противодействии сталкингу, в тот раз у Авксентьевой и Горячевой был соавтор в лице вице-спикера парламента Владислава Даванкова. Инициатива была отклонена в апреле 2025 года. Внесенный теперь проект представляет собой обновленную версию предыдущего, доработанную с учетом поступивших замечаний, уточнила Горячева.

