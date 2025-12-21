Горячева готовит запрос из-за проблем с доступом к сервису для помощи незрячим

Депутат Государственной думы от Петербурга Ксения Горячева собирается направить официальный запрос в связи с прекращением работы приложения Be My Eyes, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут ориентироваться в пространстве.

"Для многих это важная ежедневная поддержка: прочитать надпись, найти нужный предмет, запустить стиральную машинку или духовку. Полноценной замены у сервиса, по словам пользователей, пока нет. Завтра направлю официальный запрос, чтобы разобраться в причинах и возможных решениях", - написала Горячева в своих социальных сетях 21 декабря.

Также она попросила своих подписчиков сообщить ей, нужна ли помощь их знакомым с нарушением зрения из-за сбоев в работе приложения. Она отметила, что сейчас, по ее информации, работает альтернативное приложение от российских разработчиков "Робин Онлайн".

Be My Eyes помогал незрячим ориентироваться в пространстве с помощью волонтеров, которые направляли своих собеседников по видеосвязи. Несколько дней СМИ со ссылкой на разработчиков сообщили о том, что сервис заблокирован в России. Среди предполагаемых причин — блокировка некоторых подрядчиков приложения.

