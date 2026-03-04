Путин поручил МВД усилить борьбу с экстремизмом

Президент Владимир Путин 4 марта на заседании коллегии МВД заявил о необходимости эффективно предотвращать случаи экстремизма и оперативно выявлять тех, кто пытается "раскачать ситуацию" в стране, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства также напомнил о предстоящих выборах и поручил усилить безопасность во время избирательных кампаний.

"Задача МВД - жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России", - сказал Путин.

Президент заявил, что в стране растет число экстремистских преступлений. В том числе, увеличилось количество правонарушений, совершенных подростками. В этой связи Путин указал на важность повышения раскрываемости преступлений, усиления превентивной работы и профилактики экстремизма в образовательных учреждениях.

Кроме того, президент напомнил о предстоящих федеральных и региональных выборах, которые состоятся в сентябре 2026 года. Он подчеркнул необходимость создать условия для свободного и безопасного голосования, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, где федеральные депутаты избираются впервые.

В феврале Путин выступал на заседании коллегии ФСБ, где подвел итоги 2025 года и заявил об увеличении числа террористических преступлений. В связи с этим президент призвал усилить борьбу с терроризмом и, как и в этот раз, потребовал обеспечить безопасность граждан на предстоящих выборах.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль