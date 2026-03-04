В Мурманской облдуме уменьшили число депутатских мандатов

Депутаты Мурманской областной думы на заседании 4 марта проголосовали за уменьшение количества мандатов, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Закон принят в первом и окончательном чтении. Сейчас в составе облдумы насчитывается 32 депутата, со следующего созыва в ней будет состоять 28 парламентариев.

Закон о внесении поправок в Устав Мурманской области инициировала фракция "Единая Россия". Необходимость изменений обосновали заботой об эффективности расходов бюджета. По мнению авторов, сокращение числа парламентариев не повлияет на качество законотворческой работы и представительство местных жителей.

Также в окончательном чтении приняты поправки в закон "О выборах депутатов Мурманской областной думы". По мажоритарной системе будут распределять 18 мандатов, остальные 10 мест достанутся депутатам, прошедшим по спискам.

Ранее о поддержке сокращения числа депутатских мандатов заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Об этом он написал утром в среду по итогам встречи со спикером облдумы Сергеем Дубовым.

Предыдущие выборы в региональный парламент состоялись в 2021 году, по их итогам 25 мест из 32 достались "Единой России". Следующие выборы пройдут в Единый день голосования в сентябре текущего года.

Андрей Казарлыга / Фото: Мурманская областная дума