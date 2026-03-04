ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 4 марта 2026, 13:12

СК возбудил дело после падения наледи на петербурженку

фото ЗакС политика СК возбудил дело после падения наледи на петербурженку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), из-за падения наледи с крыши на 22-летнюю петербурженку, сообщили в ГСУ СК России по Петербургу. Инцидент произошел 27 февраля в переулке Крылова в центре Петербурга. По информации ведомства, пострадавшая получила тяжелые травмы, ей потребовалась госпитализация.

По версии следствия, сотрудники организации, которая отвечает за содержание и техническое обслуживание жилого фонда, не обеспечили своевременную очистку кровли от снега и льда. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, ответственных за падение наледи с крыши здания. В ведомстве уточнили, что проводится комплекс мер, направленных на оценку соблюдения требований безопасности при эксплуатации жилого дома.

Это третий случай падения льда на жителей города за неделю. В прошлую среду на 56-летнюю петербурженку упала наледь с крыши дома на Разъезжей улице. Женщине потребовалась госпитализация. Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В понедельник на 57-летнего петербуржца упала наледь с крыши дома в Адмиралтейском районе. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама