СК возбудил дело после падения наледи на петербурженку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), из-за падения наледи с крыши на 22-летнюю петербурженку, сообщили в ГСУ СК России по Петербургу. Инцидент произошел 27 февраля в переулке Крылова в центре Петербурга. По информации ведомства, пострадавшая получила тяжелые травмы, ей потребовалась госпитализация.

По версии следствия, сотрудники организации, которая отвечает за содержание и техническое обслуживание жилого фонда, не обеспечили своевременную очистку кровли от снега и льда. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, ответственных за падение наледи с крыши здания. В ведомстве уточнили, что проводится комплекс мер, направленных на оценку соблюдения требований безопасности при эксплуатации жилого дома.

Это третий случай падения льда на жителей города за неделю. В прошлую среду на 56-летнюю петербурженку упала наледь с крыши дома на Разъезжей улице. Женщине потребовалась госпитализация. Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. В понедельник на 57-летнего петербуржца упала наледь с крыши дома в Адмиралтейском районе. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру