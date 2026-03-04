Ъ: Экс-глава ПСК Пирогов может возглавить Водоканал

Бывший генеральный директор "Петербургской сбытовой компании" Виталий Пирогов перешел на работу в Водоканал с перспективой возглавить предприятие, сообщил 4 марта "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на свои источники. Информацию о переходе Пирогова в Водоканал изданию подтвердили в пресс-службе ГУП, топ-менеджер получил должность замдиректора по коммерческим вопросам.

Из ПСК Пирогов ушел в последний день зимы в связи с переходом на новое место. На сайте компании 27 февраля появилось сообщение о том, что врио гендиректора назначена Оксана Панова. Дату назначения и кандидатуру нового главы ПСК сообщат отдельно, уточнили журналистам "Ъ" в пресс-службе.

Пирогов возглавил ПСК в феврале 2024 года, в компании он трудился с 2010 года. С 2013 года он занимал пост замдиректора по экономике и финансам, отвечал за инвестиционную, финансово-экономическую и закупочную деятельность компании. В должности гендиректора он сменил Сергея Кропачева, который перешел тогда в Смольный на должность вице-губернатора.

Врио главы ПСК Панова работает в сфере электроэнергетики с 2001 года. Была инженером сбыта, позже дослужилась до руководящих должностей в энергосбытовых компаниях отрасли. В частности, она была директором по методологии и развитию розничного бизнеса Центра розничного бизнеса ПАО "Интер РАО".

Андрей Казарлыга