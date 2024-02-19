Сын ректора СПбГУ Кропачева стал вице-губернатором Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил назначение на пост одного из своих заместителей Сергея Кропачева, который приходится родным сыном ректору СПбГУ Николаю Кропачеву.

Согласно тексту постановления, Кропачев-младший будет курировать работу комитета по тарифам и комитета по энергетике. Ранее эту должность занимал Сергей Дрегваль, ушедший в отставку в начале месяца.

Впервые о возможном назначении Кропачева-младшего вице-губернатором широкой публике стало известно 8 февраля. Предыдущие пять лет он работал в "Петербургской сбытовой компании".

фото: пресс-служба "Петербургской сбытовой компании"