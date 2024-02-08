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Новости 11:16

Сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев может стать вице-губернатором Петербурга

фото ЗакС политика Сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев может стать вице-губернатором Петербурга

Новым вице-губернатором по энергетике в Петербурге может стать Сергей Кропачев, сын ректора СПбГУ Николая Кропачева, об этом 8 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

Последние пять лет Сергей Кропачев работал в "Петербургской сбытовой компании". Сейчас, по информации издания, его рассматривают в качестве кандидатуры на пост вице-губернатора.

Сам Сергей Кропачев не стал комментировать данную информацию. В Смольном официально также не дали никаких комментариев.

Напомним, что во вторник, 6 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении от должности вице-губернатора по энергетике Сергея Дрегваля. 

Фото: пресс-служба "Петербургской сбытовой компании"


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