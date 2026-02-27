ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 27 февраля 2026, 10:58

После падения наледи на петербурженку возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика После падения наледи на петербурженку возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), из-за падения наледи на жительницу Петербурга, сообщили в ведомстве 27 февраля. Инцидент, о котором идет речь, произошел двумя днями ранее на Разъезжей улице.

В СК полагают, что сотрудники ООО "ЖКС № 2 Центрального района" могли не провести вовремя очистку кровли здания от льда и снега, а также не обеспечить меры по предотвращению падения наледи с крыши. Из-за этого могла пострадать 56-летняя женщина, на которую 25 февраля упала наледь.

Пострадавшая была госпитализирована. Полученные ею травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

"Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также виновных лиц", — уточнили в Следкоме.

Накануне ведомство сообщало о начале процессуальной проверки в связи с инцидентом.

В январе СК предупреждал собственников об ответственности за неубранную вовремя наледь. Самим горожанам при этом советовали быть аккуратными при перемещениях по улицам.

