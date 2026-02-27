После падения наледи на петербурженку возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), из-за падения наледи на жительницу Петербурга, сообщили в ведомстве 27 февраля. Инцидент, о котором идет речь, произошел двумя днями ранее на Разъезжей улице.

В СК полагают, что сотрудники ООО "ЖКС № 2 Центрального района" могли не провести вовремя очистку кровли здания от льда и снега, а также не обеспечить меры по предотвращению падения наледи с крыши. Из-за этого могла пострадать 56-летняя женщина, на которую 25 февраля упала наледь.

Пострадавшая была госпитализирована. Полученные ею травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

"Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также виновных лиц", — уточнили в Следкоме.

Накануне ведомство сообщало о начале процессуальной проверки в связи с инцидентом.

В январе СК предупреждал собственников об ответственности за неубранную вовремя наледь. Самим горожанам при этом советовали быть аккуратными при перемещениях по улицам.

