РБК: Telegram заблокируют в России в первых числах апреля

Близкие к Кремлю источники РБК утверждают, что окончательная блокировка мессенджера Telegram может произойти в первых числах апреля. Такие же сроки обсуждаются и в профильных ведомствах. По данным издания, одной из причин такого решения стали участившиеся случаи вербовки россиян для совершения преступлений.

"Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий", – пишет РБК.

Власти начали ограничивать работу Telegram еще в начале февраля. Сейчас в мессенджере медленнее загружаются медиафайлы. В Роскомнадзоре подтвердили, что ограничивают работу сервиса. В ведомстве объяснили свои действия защитой безопасности граждан. Отметим, с августа 2025 года из-за действий РКН в Telegram не работают звонки. Тогда власти заявляли, что связь в иностранных мессенджерах ограничивают для борьбы с телефонным мошенничеством.

Примерно в одно время с замедлением Telegram в мессенджере MAX, который позиционируется как отечественная платформа, появилась возможность создавать каналы. Сразу после введения ограничений чиновники и депутаты стали создавать свои каналы там, пытаясь переманить пользователей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру