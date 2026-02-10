РКН подтвердил ограничение работы Telegram

Роскомнадзор сообщил, что продолжит вводить ограничения в работе Telegram для "обеспечения защиты граждан". Так ведомство подтвердило информацию журналистов о предпринимаемых мерах по ограничению функционирования мессенджера.

"По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан", – приводит выдержку из заявления ведомства РИА Новости.

Члены думского комитета по информационным технологиям заявили, что не знали о действиях регулятора. Зампред комитета Евгений Попов писал в своих соцсетях, что "ждет" объяснений РКН о принимаемых мерах в отношении Telegram. Глава комитета Сергей Боярский пока никак не комментировал ситуацию с мессенджером.

Отметим, накануне Таганский районный суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram. Часть из них связана с отказом удалять запрещенную в России информацию. Суд рассмотрит их до середины марта. По каждому предусмотрен штраф до 8 млн рублей.

Ранее РБК, ссылаясь на источники, писал, что Роскомнадзор начинает ограничивать работу мессенджера. По данным журналистов, частично блокировать сервис могут начать 10 февраля. Отметим, последние два дня на профильных ресурсах росло число жалоб на работу мессенджера. В основном пользователи столкнулись с медленной загрузкой файлов.

Дарья Нехорошева / Фото: РКН