Елена Разумишкина о работе Telegram: Зачем это терпеть?

Председатель комитета по молодежной политике Петербурга Елена Разумишкина вскоре после новостей о возможном ограничении работы мессенджера Telegram в России пригласила своих подписчиков перейти в национальный мессенджер MAX. Она создала свой канал на отечественной платформе 10 февраля. На момент публикации заметки на нее подписались чуть больше десяти человек.

"Сегодня тормозил Телеграм, и я задумалась, зачем это терпеть? Есть наш МАХ. Теперь я веду канал и тут, чтобы вы могли получать полезную информацию о молодежной политике города оперативно и в удобном формате", – написала чиновница.

Также она дала ссылку на канал возглавляемого ею комитета по молполитике в MAX. Он создан еще в сентябре 2025 года. На него подписаны более двухсот человек.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники в профильных структурах сообщил, что РКН начинает ограничивать работу мессенджера Telegram. Пользователи из России жалуются на работу платформы уже вторые сутки. В основном жалобы связаны с долгой загрузкой медиафайлов.

Константин Леньков / Фото: Елена Разумишкина