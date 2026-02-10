ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
10 февраля 2026, 16:30

Кинопрокат в Петербурге принес почти 900 млн рублей за январь 2026 года

За первый месяц 2026 года прокат фильмов в Северной столице заработал 899,2 млн рублей, пишет "Коммерсантъ Северо-Запад" со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В январе прошлого года этот показатель составил 565 млн. Также увеличилась общая посещаемость кинотеатров за последние 4 года - в январе полтора миллиона человек побывали в кино в Петербурге. 

В тройке самых популярных фильмов оказались российские картины: вторая часть "Чебурашки", сказка "Буратино" и ремейк "Простоквашино". Все они собрали более 100 млн рублей в Петербурге. 

С декабря 2025 года средняя стоимость билета увеличилась с 466-470 рублей до 525 рублей. Несмотря на это, посещаемость сеансов отечественных фильмов выросла до 22% - в последний раз такие показатели наблюдались до пандемии коронавируса.

Дарья Нехорошева


