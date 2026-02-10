ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 февраля 2026, 14:27

Сумма штрафов за граффити в Петербурге превысила 2 млн рублей

фото ЗакС политика Сумма штрафов за граффити в Петербурге превысила 2 млн рублей

В Петербурге с начала 2026 года мобильные нейросетевые комплексы "Городовой" распознали более 30 случаев наличия граффити на фасадах домов, сообщила  пресс-служба Государственной административно-технической инспекции 10 февраля. Сумма назначенных штрафов за полтора месяца составила более 2 млн рублей. 

Штраф выписывается, когда нейросеть замечает один и тот же объект с граффити или плакатами дважды, с интервалом от двух недель. Приводить фасады в порядок обязаны собственники зданий, УК и ТСЖ. 

Кроме того, инспекторы фиксировали устранение нарушений уже после выплаты штрафа, что, по мнению специалистов ГАТИ, свидетельствует о добросовестном отношении горожан к чистоте фасадов.

Несколькими днями ранее ГАТИ во время выборочной проверки объявила предостережение местной администрации МО "Светлановское" из-за граффити и наледи на тротуарах.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама