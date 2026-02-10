Сумма штрафов за граффити в Петербурге превысила 2 млн рублей

В Петербурге с начала 2026 года мобильные нейросетевые комплексы "Городовой" распознали более 30 случаев наличия граффити на фасадах домов, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции 10 февраля. Сумма назначенных штрафов за полтора месяца составила более 2 млн рублей.

Штраф выписывается, когда нейросеть замечает один и тот же объект с граффити или плакатами дважды, с интервалом от двух недель. Приводить фасады в порядок обязаны собственники зданий, УК и ТСЖ.

Кроме того, инспекторы фиксировали устранение нарушений уже после выплаты штрафа, что, по мнению специалистов ГАТИ, свидетельствует о добросовестном отношении горожан к чистоте фасадов.

Несколькими днями ранее ГАТИ во время выборочной проверки объявила предостережение местной администрации МО "Светлановское" из-за граффити и наледи на тротуарах.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру