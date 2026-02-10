РБК: Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram

Роскомнадзор приступил к ограничению работы мессенджера Telegram, сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере информационных технологий и в профильных ведомствах. Так, по данным собеседников издания, частичное ограничение работы сервиса планировали начать 10 февраля, однако другой источник отмечает, что подобные меры уже действуют.

Последние два дня пользователи в Петербурге жалуются на работу Telegram. В частности, упала скорость загрузки медиафайлов. Также медленнее стали отправляться и приходить сообщения.

Последние месяцы в России политиками и чиновниками обсуждаются перспективы мессенджера Telegram в стране, а именно его предстоящую попытку блокировки платформы властями. В то же время чиновники продвигают национальный мессенджер MAX.

Константин Леньков / Фото: РКН