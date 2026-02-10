Петербуржцы второй день подряд отмечают сбои в работе Telegram

Жители Северной столицы 10 февраля жалуются на технические неполадки в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервисов DownDetector и "Сбой.рф". Пользователи испытывают трудности с отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов и получением уведомлений. Похожие проблемы возникали и накануне, 9 февраля.

С начала суток на "Сбой.рф" поступило уже более двух тысяч жалоб на работу Telegram, в то время как сайт DownDetector фиксирует более 900 жалоб в час. Число сообщений о проблемах начало увеличиваться примерно в 5 утра по московскому времени. Пик пришелся на 10 утра.

При этом из данных сервиса DownDetector следует, что жалобы поступают не только из Ленинградской, но и из Магаданской, Самарской, Московской областей, а также из Республики Карелии.

В последние месяцы в России ведутся дискуссии о вероятной блокировке мессенджера Telegram. К примеру, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предполагал, что мессенджер не будет заблокирован, пока все каналы не будут переведены в Max.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру