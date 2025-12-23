Боярский связал блокировку Telegram с темпами развития мессенджера MAX

Мессенджер Telegram не станут блокировать в России до тех пор, пока все каналы из него не переедут в мессенджер MAX, передают 23 декабря "Ведомости" слова главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского. По его словам, во многие из каналов вложены силы и средства, а пользователи уже привыкли к таким источникам информации.

"В Telegram есть огромное количество каналов с большой аудиторией, в том числе и зарубежных, и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства", — поделился мнением депутат.

Боярский отметил, что Telegram представляет собой не просто мессенджер, но и социальную сеть. Поэтому ему представляется неправильным "взять отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли".

В августе Роскомнадзор ограничил звонки в иностранных мессенджерах, включая Telegram. Подобную меру объясняли мерами по борьбе с телефонными мошенниками. Параллельно в России прилагаются усилия к популяризации MAX, имеющего статус национального мессенджера. Так, на прошлой неделе Госдума обязала перевести в MAX домовые чаты по всей стране и разрешила подтверждать с помощью мессенджера возраст при покупке алкоголя и сигарет.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру