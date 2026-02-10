Полиция нашла 25 нелегальных мигрантов среди работников "Перекрестка"

Сотня сотрудников полиции проверила документы персонала в распределительном центре X5 Retail Group на Московском шоссе и в нескольких сетевых магазинах "Перекресток", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 10 февраля. Целью рейда стал поиск нелегальных работников.

Всего проверили около трехсот человек, 104 из которых - иностранные граждане. В итоге сотрудники полиции выявили 25 нарушений миграционного законодательства. Восемь нелегальных мигрантов лишились патента на работу. Их ждет депортация из России.

Во время проверки полицейские проверили документы у грузчиков, работников торговых залов, охранников и водителей большегрузов, которые приезжали на загрузку. В итоге представители правоохранительных органов проверили около 70 транспортных средств и составили 10 административных протоколов за нарушения ПДД. Среди них езда без прав и непристегнутые ремни безопасности.

Рейды в магазинах "Перекресток" начались после того, как в январе 2026 года в ТРК "Сити Молл" во время конфликта с охранниками скончался 24-летний посетитель супермаркета "Перекресток". Один из участников конфликта, причастный к гибели мужчины, смог покинуть Россию, избежав встречи с правоохранительными органами. В последний раз полиция проверяла супермаркеты сети 25 января. Тогда проверки прошли во всех 139 магазинах.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру