Новости 10 февраля 2026, 12:09

Беглов и Бельский встретились с работниками "Ленфильма"

фото ЗакС политика Беглов и Бельский встретились с работниками "Ленфильма"

На киностудии "Ленфильм" 10 февраля состоялась встреча трудового коллектива с губернатором Петербурга Александром Бегловым и спикером Заксобрания Александром Бельским. Темой разговора стали перспективы студии. Беглов хочет, чтобы "Ленфильм" стал одним из лидеров российской киноиндустрии. Неделей ранее 100% акций компании перешли в собственность города. 

"Мы начинаем новый этап в истории "Ленфильма". Наша цель – вернуть студию на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии. Чтобы "Ленфильм" в полной мере обрёл свой ленинградский-петербургский характер. Это наш долг перед его основателями, перед теми, кто несмотря на все трудности продолжал делать кино даже во время блокады", – цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного. 

Как уточняют в городской администрации, на "Ленфильме" начнут снимать картины "о людях, о судьбах и о ключевых событиях нашей истории". Также на базе студии собираются обучать молодых кинематографистов: режиссеров, сценаристов и кинооператоров. Ранее в Смольном озвучивали идею, что на "Ленфильме" также появится общественное пространство

Вопрос о передаче "Ленфильма" в собственность Петербурга активно прорабатывался последний год. Указ о передаче подписал президент Владимир Путин. Предполагается, что поддержкой проблемной студии, кроме Смольного, займется Министерство культуры.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


