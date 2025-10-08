Минкульт продолжит помогать "Ленфильму" после передачи Петербургу

Министерство культуры продолжит помогать киностудии "Ленфильм" после её передачи в собственность Петербурга. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре 7 октября.

"Что касается "Ленфильма" — это наш совместный путь с нашими коллегами. И это не значит, что, если студия стала частью региональной деятельности, региональной повестки, что федеральное ведомство не будет помогать. <…> Все, что касается "Ленфильма", наоборот, мы помогали и будем помогать", - заявила Любимова.

Она подчеркнула, что министерство будет оказывать киностудии поддержку в кинопроизводстве, организации фестивальной деятельности, проведении мероприятий и прочей работе. При этом Любимова отметила, что "отдельной строчки" на погашение долгов студии в Минкульте нет, однако ведомство будет участвовать в разработке плана дальнейшей работы.

Напомним, в ходе ПМЭФ-2025 Любимова вместе с Бегловым подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на возрождение "Ленфильма". Какие меры они намеревались предпринять для этого, не уточнялось. В конце сентября стало известно, что киностудия перейдёт в собственность Петербурга. В Смольном подчеркнули, что инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Основным направлением работы киностудии должно стать создание патриотического и исторического кино. Кроме того, спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский заявил, что в "Ленфильме" могут открыть креативное пространство.

Отметим, что последние годы киностудия испытывала экономический трудности. В апреле 2025 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался признавать киностудию банкротом по соответствующему иску ООО "Компания Радмир". В августе с "Ленфильма" взыскали 2,6 млн дивидендов, которые студия задолжала Росимуществу, владевшему 100% акций киностудии. Также в феврале 2025 года на состояние киностудии в ходе разговора с Путиным обратил внимание режиссёр Александр Сокуров. По его словам, это не первый раз, когда он поднимал эту тему в разговоре с главой государства.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру