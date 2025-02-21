"Ленфильм" очень много значит": Сокуров рассказал Путину о проблемах киностудии

Режиссер Александр Сокуров рассказал об обращении к президенту Владимиру Путину относительно тяжелой экономической ситуации на Ленфильме, сообщило ТАСС 21 февраля. Это не первый раз, когда Сокуров поднимает эту тему в разговоре с президентом.

Встреча состоялась на вечере памяти первого мэра Ленинграда и Петербурга Анатолия Собчака. Как объяснил Сокуров, "Ленфильм" переживает кризис, выбраться из которого возможно только при помощи государства. Помимо экономических трудностей, киностудия также столкнулась с управленческой нестабильностью — за последние пять лет там сменилось несколько генеральных директоров.

Сокуров выразил надежду на поддержку главы государства и подчеркнул, что сохранение киностудии имеет особое значение в год 85-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945), так как киностудия выстояла блокаду Ленинграда.

"Сможет ли Владимир Владимирович сейчас найти для этого время? О ситуации с "Ленфильмом" я говорил с ним и раньше — это уже третий или четвертый раз", — прокомментировал режиссер в беседе с ТАСС.

Александр Сокуров надеется, что привлечению внимания к проблемам киностудии поспособствует показ его фильма "Одинокий голос человека" 22 февраля 2025 года в Краснодаре. Демонстрация фильма пройдет под маркой "Ленфильма". "Одинокий голос человека" — дебютный фильм Сокурова 1978 года, вышедший на экраны лишь в 1987, был запрещен к показу в СССР.

С декабря 2024 года петербургскую киностудию возглавляет Надежда Андрющенко, сменившая на этом посту Эдуарда Суворова. Он руководил "Ленфильмом" с августа 2024 года. До этого Суворов временно исполнял обязанности генерального директора с февраля того же года после возбуждения против его предшественника Федора Щербакова уголовного дела.

Щербаков стал директором "Ленфильма" в 2020 году, сменив врио директора Инессу Юрченко. В феврале 2024 года его объявили в международный розыск, а в марте Тверской суд Москвы заочно арестовал его по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру